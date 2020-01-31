Казахстан покупает кыргызский грецкий орех и продает в другие страны, - депутат КР

CentralAsia (KZ) - «Казахстан закупает наш грецкий орех и продает в другие страны. У вас есть информация?» - спросила депутат Жогорку Кенеша Айнура Осмонова на заседании фракции СДПК при рассмотрении вопроса о развитии сельского хозяйства и реализации проектов «Финансирование сельского хозяйства (1–7)», передает Tazabek.

Как она сказала ранее, по статусу «ВСП+» депутат Абдывахап Нурбаев сказал, что не могут воспользоваться преференциями.

«Нет четкой информации, сколько продукции ушло. По сравнению с вами у нас есть информация, куда экспортируется грецкий орех — в Голландию и другие страны», - сказала она.

Как сказал заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Амангелди Исаев, по статусу «ВСП+» требования высокие.

В прошлом году в Министерстве экономики побывала делегация, которая проанализировала лаборатории Минсельхоза. «По из заключению две наши лаборатории получили международную аккредитацию ISO17025. Наши фитосанитарные сертификаты признают свыше 70 стран», - сказал он.