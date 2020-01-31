Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева возглавили фонд поддержки масс-медиа

CentralAsia (UZ) - Бывшие руководители регулятора СМИ - Агентства информации и массовых коммуникаций (АОКА) при администрации президента Узбекистана - Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева получили новые должности. Они будут возглавлять новый фонд поддержки масс-медиа, сообщается в Телеграм-канале новой организации.

Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа зарегистрировался в Министерстве юстиции Республики Узбекистан в качестве негосударственной некоммерческой организации и официально приступил к своей деятельности.

Главная цель общественного фонда – содействие созданию равных условий для средств массовой информации на медиарынке, их дальнейшему развитию, а также реализации прав журналистов и блогеров.

Также фонд ставит перед собой задачу содействовать созданию механизмов самоуправления национального сообщества масс-медиа.

Укрепление материально-технической базы средств массовой информации, поддержка деятельности журналистов и блогеров, оказание им юридической, организационной, технической и другой помощи входят в число приоритетных задач общественного фонда.

Напомним, двумя днями ранее, 29 января, Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева покинули свои посты директора и замдиректора Агентства информации и массовых коммуникаций. Они заявили, что планируют продолжить работу в негосударственном секторе.