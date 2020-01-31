В Туркменистане утверждён новый состав Госсовета безопасности

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана г Гурбангулы Бердымухамедов 30 января провёл заседание Государственного совета безопасности, на котором были обсуждены шаги по совершенствованию деятельности военных и правоохранительных органов, модернизации их материально-технической базы. Также был утверждён новый состав Госсовета безопасности, рассмотрены кадровые и ряд других вопросов, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Глава государства отметил, что должность секретаря Государственного совета безопасности исполнялась одним из руководителей военного или правоохранительного органа. С целью скоординированной организации деятельности силовых ведомств, принятия своевременных решений и подготовки соответствующих документов на днях Меджлисом Туркменистана был принят новый Закон о Госсовете безопасности.

Согласно законодательному акту, заместитель Председателя Кабинета Министров по безопасности, военным и правовым вопросам одновременно является секретарём Государственного совета безопасности. В этой связи введена должность вице-премьера по данному направлению и учреждены соответствующие отделы в Кабинете Министров, подчеркнул Президент.

Объявив о своём решении назначить авторитетного, имеющего достаточный опыт работы на различных должностях в правоохранительных и военных структурах генерал-лейтенанта полиции, ректора Института Министерства внутренних дел Чарымырата Аманова заместителем Председателя Кабинета Министров, секретарём Государственного Совета безопасности с освобождением его от прежней должности, туркменский лидер подписал соответствующие Указы.

Обращаясь к вице-премьеру, секретарю Госсовета безопасности, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедов поручил принять надлежащие меры для успешного исполнения задач, вытекающих из Закона Туркменистана «О Государственном совете безопасности Туркменистана», а также скоординированной организации деятельности военных и правоохранительных органов страны. Президент распорядился в установленном порядке подготовить Положения о вновь созданных отделах Кабинета Министров.