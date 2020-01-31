В Ашхабаде продолжается следствие по делу о коррупции в детсадах

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде бухгалтера отдела дошкольного воспитания судят за взяточничество при устройстве на работу в детские сады воспитательниц и нянь.

Ранее «Хроника Туркменистана» сообщила о задержании руководителя отдела дошкольного воспитания Ашхабадского городского управления образования Бахар К., которую подозревали в получении крупных взяток за помощь в трудоустройстве. Она осуждена на восемь лет.

На данный момент следствие продолжается. В качестве подозреваемых, свидетелей и потерпевших правоохранительными органами допрошены от 15 до 30 человек.

Выяснилось, что посредником в передаче денег руководству отдела от людей, пытающихся получить работу, во многих случаях была бухгалтер этого же ведомства Мамаджан Т. 1985 года рождения.

Следствие по делу продолжается.