Туркменистан закрыл границу с Узбекистаном в целях недопущения распространения коронавируса - СМИ

CentralAsia (TM) - С 31 января Туркменистан закрыл контрольно-пропускные пункты «Шават» и «Фарап» на границе с Узбекистаном.

По сообщениям источников turkmen.news, решение принято в целях недопущения распространения коронавируса. КПП «Шават» закрыт по крайней мере до 14 февраля. В таможенном управлении Лебапского велаята корреспонденту turkmen.news на вопрос, когда откроется граница, ответили кратко: «Пока неизвестно».

Как сообщили turkmen.news в Государственном таможенном комитете Узбекистана, с их стороны пункты пропуска работают в обычном режиме.

Все последние дни января КПП оставались открытыми, хотя узбекская сторона усилила санитарный контроль, разрешая пересекать границу только при наличии медицинской маски на лице. В противном случае людей отправляли назад.

Источники в Дашогузе сообщили, что в связи с новыми требованиями местные жители с туркменской стороны успели наладить выгодный бизнес: перед туркменским КПП они продавали маски по 3 маната за штуку, хотя в аптеках города их дают по 3 штуки за 2 маната.

В Дашогузе и Туркменабаде особых мер профилактики распространения вируса не наблюдается. В школах некоторые дети и педагоги по собственной инициативе ходят в медицинских масках.

Ранее мы сообщали о приостановке с 1 февраля полетов «Туркменских авиалиний» в Пекин. Отмена рейсов продлится как минимум до конца февраля.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии с неизвестным возбудителем. Причиной вспышки стал вирус, который раньше у людей не находили. К концу января от пневмонии умерло более 200 человек, еще 10 000 заболели.