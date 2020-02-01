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  1 февраля 2020
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Великобритания официально вышла из Евросоюза через 3,5 года после референдума (видео)

CentralAsia (CA) -  Великобритания 1 февраля официально перестала быть членом Европейского Союза. Это произошло спустя три с половиной года после референдума о "Брекзите". Теперь страну ожидает 11-месячный переходный период.

За час до официального выхода Британии из ЕС к нации обратился премьер-министр Борис Джонсон.

- Наступил момент, когда мы можем по-настоящему объединиться и повысить свой уровень. Победив преступность, трансформировав Национальную службу здравоохранения, улучшив образование и используя лучшие технологии, проведя самое значительное возрождение нашей инфраструктуры с викторианских времен, — рассказал Джонсон.

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