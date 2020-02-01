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  1 февраля 2020
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Первый зампред ГБАО потребовал прекратить коррупцию на КПП «Кульма»

CentralAsia (TJ) -  Первый заместитель председателя Горно-Бадахшанской автономной области Алишер Мирзонаботов потребовал предотвратить случаи коррупции на КПП «Кульма».

Как передает Avesta со ссылкой на пресс-службу госадминистрации ГБАО, накануне в Хороге состоялось рабочее совещание, которое провел первый заместитель главы Горно-Бадахшанской автономной области Алишер Мирзонаботов.

Опираясь на множественные обращения и жалобы граждан и предпринимателей, которые жалуются на коррупцию на КПП Кульма и Кизиларт при ввозе и вывозе товаров, Алишер Мирзонаботов озадачил ответственные структуры принять меры по предотвращению случаев коррупции в указанном КПП.

В противном случае, как отметил первый заместитель главы ГБАО, в отношении нарушителей будут приняты законные меры.

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