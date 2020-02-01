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  1 февраля 2020
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Премьер-министр Казахстана предложил до конца 2021 г. полностью перевести госзакупки в ЕАЭС в электронный формат

CentralAsia (KZ) -  Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком и расширенном составах, на которых выдвинул ряд инициатив по решению актуальных вопросов экономической интеграции на пространстве ЕАЭС, сообщает пресс-служба правительства РК.

А. Мамин акцентировал внимание на необходимости ускоренного согласования инициированных казахстанской стороной поправок в Порядок устранения барьеров, которые позволят ускорить процесс рассмотрения обращений до 3-х месяцев.

«На сегодня ведется реестр согласованных препятствий. Он содержит 68 препятствий. Мы 3 года назад данный реестр начинали с 60 препятствий. Вместо того, чтобы снизить данный показатель, к сожалению, мы с каждым годом его увеличиваем, создавая все новые барьеры либо затягивая их устранение», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства Казахстана предложил до конца 2021 года полностью перевести в электронный формат госзакупки, проводимые в странах ЕАЭС.

«Обеспечение участия в госзакупках, проводимых в электронных форматах, посредством взаимного признания электронных цифровых подписей, является одной из целей развития рынка госзакупок», — подчеркнул А. Мамин.

Премьер-Министр РК выступил с инициативой проработки внесения изменений в Договор о ЕАЭС в части возмещения ущерба бизнесу при нарушении общих правил конкуренции.

«На сегодня, в соответствии с правом ЕАЭС, в случае наложения штрафа хозяйствующему субъекту при нарушении общих правил конкуренции, штрафы подлежат перечислению в бюджет той страны, где зарегистрирован совершивший нарушение хозяйствующий субъект. При этом пострадавшая сторона лишается возможности компенсации ущерба», — сказал А. Мамин.

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