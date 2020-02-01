Назарбаев встретился с председателем правительства России Мишустиным

CentralAsia (CA) - Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана поздравил Михаила Мишустина с назначением на ответственную и важную должность.

В свою очередь Михаил Мишустин поблагодарил Назарбаева за встречу и передал теплые слова приветствия от имени Президента Владимира Путина.

– Свой первый зарубежный визит я символично начинаю с Казахстана. Нас связывают очень добрые отношения. Пользуясь случаем, хочу передать самые наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации, - сказал Председатель Правительства.

Во время встречи стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также остановились на вопросах реализации проектов по инфраструктурному развитию и дальнейшему укреплению торговых отношений между странами континента.