Назарбаев встретился с председателем правительства России Мишустиным

- Азия и мир, политика
- 14:27, 01 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
В ходе встречи Первый Президент Казахстана поздравил Михаила Мишустина с назначением на ответственную и важную должность.
В свою очередь Михаил Мишустин поблагодарил Назарбаева за встречу и передал теплые слова приветствия от имени Президента Владимира Путина.
– Свой первый зарубежный визит я символично начинаю с Казахстана. Нас связывают очень добрые отношения. Пользуясь случаем, хочу передать самые наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации, - сказал Председатель Правительства.
Во время встречи стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также остановились на вопросах реализации проектов по инфраструктурному развитию и дальнейшему укреплению торговых отношений между странами континента.