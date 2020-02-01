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  1 февраля 2020
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«Туркменгаз» закупит в Малайзии оборудование для газопровода ТАПИ

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал сегодня Постановление, разрешив Государственному концерну «Türkmengaz» заключить с компанией «Serba Dinamik Sdn.Bhd» (Малайзия) контракт на закупку различных материалов и оборудования, поставку и монтаж систем телемеханики и управления, связи SCADA, а также комплекта оборудования для газоизмерительной станции, передает Turkmenporal.

Документом предписано сдать объекты с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года.

Постановление подписано «в целях успешной реализации проекта строительства туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», отмечается в документе.

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