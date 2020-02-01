В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек

CentralAsia (CA) - Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, превысило 11 тысяч человек, умерли 259, передает РИА Новости.

Днем ранее сообщалось о 9 692 заболевших и 213 умерших.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения.