[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек

CentralAsia (CA) -  Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, превысило 11 тысяч человек, умерли 259, передает РИА Новости.

Днем ранее сообщалось о 9 692 заболевших и 213 умерших.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения.

print
  • В Узбекистане создали комиссию по терминам для обеспечения соблюдения норм и правил литературного языка
  • Туркменистан закрыл границу с Узбекистаном в целях недопущения распространения коронавируса - СМИ
  • ФАО и Япония повысили эффективность борьбы с саранчой в Таджикистане



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com