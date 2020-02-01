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  1 февраля 2020
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Пять человек погибли в ДТП в Сырдарье

CentralAsia (UZ) -  Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Гулистане в Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба Следственного департамента при Министерстве внутренних дел.

ДТП произошло 1 февраля в 8:30. Водитель Cobalt, 19-летний Ш. Б. потерял управление машиной и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Damas под управлением 21-летнего С. М.

Водитель Damas и его пассажиры — 55-летний Ш. А., 27-летний Д. Э. и 28-летний М. С. — от полученных травм погибли на месте, еще три пассажира были госпитализированы в больницу. Один из них, 24-летний С. А., несмотря на усилия врачей, также скончался.

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