США вводят режим ЧС из-за вспышки коронавируса

CentralAsia (CA) - На территории США со 2 февраля будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки нового коронавируса, сообщил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. Такое решение было принято на фоне объявления Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, пояснил он.

Как передает "Ъ", Азар уточнил, что граждан США, прибывших из Китая, обяжут проходить медицинское обследование. А те американцы, которые посещали китайскую провинцию Хубэй, будут подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней.

«Кроме того, президент (США Дональд Трамп — “Ъ”)подписал прокламацию,… временно приостанавливающую въезд в США иностранных граждан, представляющих риск передачи нового коронавируса», — приводит пресс-служба министерства слова господина Азара.

Новый тип вируса 2019-nCoV был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. По мнению специалистов, очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в городе Ухань. Жертвами стали уже свыше 250 человек, а заражены более 11,1 тыс. Накануне в России было выявлено два первых случая заражения коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что они находятся под «жестким наблюдением». Роспотребнадзор утверждает, что риск распространения вируса в России отсутствует.