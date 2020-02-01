В Казахстане обменные пункты начали записывать имена клиентов

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CentralAsia (KZ) - В обменных пунктах Казахстана с 1 февраля 2020 года будут записывать имена клиентов, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению правления Национального банка РК "О внесении изменений в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК" по обменным операциям, проведенным через обменные пункты, на сумму, не превышающую эквивалент 500 тыс. тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при наличии) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии). Фиксация данных будет проходить по упрощенной форме. Если сумма операций менее 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.

Это международная практика, которая применяется во многих странах мира. При этом хотел обратить внимание, что этот процесс можно автоматизировать. Сейчас на рынке имеется масса средств считывания информации с чипа электронного удостоверения личности гражданина. Это уже на усмотрение самого предпринимателя, стоимость такого оборудования и программного обеспечения варьируется в пределах 10-16 тысяч тенге. При обмене денежных средств на сумму более 500 тыс. тенге ничего не изменилось, используется действовавший ранее (до внесения изменений) порядок фиксации данных", - прокомментировал директор департамента денежного наличного обращения НБ РК Жомарт Кажмуратов.

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 тыс. тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются: данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при наличии); вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия; индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии); юридический адрес клиента.

Кроме того, с 1 февраля изменяется график работы обменных пунктов. Теперь обменные пункты будут работать с 09.00 до 20.00. В исключение вошли обменные пункты, расположенные в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, аэровокзалов, аэропортов, а также на территории автомобильных пунктов пропуска через границу. В крупных торговых центрах обменники будут работать до 22.00. Как отметили в Нацбанке, эта мера была принята в целях исключения фактов завышения курса продажи иностранной валюты в вечернее и ночное время.