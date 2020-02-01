ФАО и Япония повысили эффективность борьбы с саранчой в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) передала государственному учреждению «Экспедиция по борьбе с саранчой» Таджикистана наборы оборудования и мебели, включая полевое оборудование, настольные компьютеры и ноутбуки, планшеты, проектор, принтеры, видео и фотоаппараты, передает Avesta.

Поставка оборудования и мебели стала возможной благодаря проекту по улучшению борьбы с саранчой в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане, который финансировался правительством Японии и Японским агентством международного сотрудничества.

Как сообщает представительство ФАО в Таджикистане, непосредственной целью проекта было укрепление национального потенциала с общей целью поддержки фермеров путем защиты сельскохозяйственных культур и пастбищ.

В соответствии с этим, значительная техническая поддержка и оборудование была предоставлена государственному учреждению «Экспедиция по борьбе с саранчой» для повышения потенциала и эффективности их работы для быстрого обнаружения и ограничения масштабов угроз саранчи и борьбы с нашествием саранчи до того как они широко распространяются или окажут влияние на средства существования уязвимых фермеров, продовольственную и пищевую безопасность.

В этой связи было необходимо укрепить систему наблюдения, раннего обнаружения и реагирования, чтобы предотвратить потенциальные риски и избежать негативных последствий.

Проект внес существенный вклад в способность таджикских специалистов по борьбе с саранчой, а также фермеров справляться с угрозами саранчи, тем самым обеспечивая их средства к существованию и продовольственную безопасность в сельских районах страны.

«Поскольку сельское хозяйство играет важную роль в жизни большинства населения в Таджикистане, необходимо защитить их средства к существованию и продовольственную безопасность от внешних угроз. В связи с этим общая цель проекта состояла в том, чтобы внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности и жизнеобеспечения сельского населения в Таджикистане, предотвращая и ограничивая угрозы, создаваемые саранчой, а также ущерб, причиняемый сельскохозяйственным культурам и пастбищам, и в том, что касается здоровья людей и окружающей среды», – подчеркнул представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдыев.

Трехлетний проект завершился в июне 2019 года в рамках программы ФАО, финансируемый несколькими донорами по улучшению управления национальной и региональной борьбы с саранчой в Афганистане, Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, которая была запущена в 2011 году.