Президент Ирака назначил нового премьер-министра
- Азия и мир, политика
- 22:16, 01 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - Экс-министр связи Ирака Мухаммад Тауфик Аляуи в субботу получил должность нового премьер-министра страны, передает РИА Новости.
Ранее иракский политический источник сообщил РИА, что лидеры наиболее влиятельных партий парламента – блока Фатх под руководством Хади аль-Амири и блока "Саирун" под руководством Муктады ас-Садра – пришли к согласию по кандидатуре Аляуи.
Аляуи занимал пост министра связи в правительстве аль-Малики с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы.