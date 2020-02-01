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  2 февраля 2020
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Президент Ирака назначил нового премьер-министра

CentralAsia (CA) -  Экс-министр связи Ирака Мухаммад Тауфик Аляуи в субботу получил должность нового премьер-министра страны, передает РИА Новости.

Ранее иракский политический источник сообщил РИА, что лидеры наиболее влиятельных партий парламента – блока Фатх под руководством Хади аль-Амири и блока "Саирун" под руководством Муктады ас-Садра – пришли к согласию по кандидатуре Аляуи.

Аляуи занимал пост министра связи в правительстве аль-Малики с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы.

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