Помпео: партнерство Казахстана с компаниями США даст «лучший результат»

CentralAsia (KZ) - Казахстан свободен сотрудничать с любой страной, но партнерство с американскими компаниями «обеспечит лучший результат», заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что Соединенные Штаты приветствуют реформы казахского президента Касым-Жомарта Токаева, направление на укрепление демократии, передает "Ъ".

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны»,— сказал господин Помпео на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберды в Нур-Султане (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что совместная работа с компаниями США гарантирует «создание рабочих мест, прозрачность контрактов, равные обязательства, качество работы». «Именно таким образом американская система работает»,— отметил он.

По словам господина Помпео, программа реформ президента Казахстана «амбициозна».

«Президент Токаев изложил амбициозную программу реформ, направленных на укрепление экономического развития, демократии, а также повышения доверия общества к правительству. Мы приветствуем эти шаги»,— сказал он. Госсекретарь уверен, что США и Казахстан ждет успешное сотрудничество. Наши сегодняшние переговоры еще раз подтверждают отличные будущие отношения между нашими странами»,— добавил он.