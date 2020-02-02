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  2 февраля 2020
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Туркменистан получил грант Глобального фонда на борьбу с туберкулезом

CentralAsia (TM) -  Новый грант в сумме 5 067 499 долларов США выделил Глобальный фонд Туркменистану на борьбу с туберкулезом (ТБ) и создание устойчивых систем здравоохранения на период 2021-2024 годов, передает turkmenportal.

Глобальный фонд работает с Туркменистаном по борьбе с туберкулезом с 2010, выделив в виде грантов более 25 531 566 долларов США на борьбу с туберкулезом в Туркменистане. Основным получателем грантов была Программа развития ООН (ПРООН).

Основные мероприятия по развитию потенциала были организованы Всемирной организацией здравоохранения. Национальное общество Красного Полумесяца предоставило пациентам, проходящим амбулаторное лечение, консультации по социальным и психологическим вопросам для улучшения соблюдения режима лечения.

В рамках грантов во всех пяти регионах страны были внедрены самые инновационные, быстрые методы молекулярного тестирования на ТБ и точное выявление МЛУ-ТБ, охват тестирования на ТБ и лекарственно-устойчивый ТБ расширился, более 3 138 пациентов с МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ, в том числе находящиеся в тюрьмах, были приняты на лечение.

Новый грант предназначен для ускорения прогресса в устойчивом снижении бремени ТБ и сосредоточения внимания на вмешательствах, которые поддерживают или расширяют, основанные на фактических данных, вмешательства для ключевых и уязвимых групп населения, обеспечивая гендерное равенство и доступ к диагностике и лечению ТБ для всех.

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