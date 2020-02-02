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  2 февраля 2020
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Эмомали Рахмон объявил 2020-2040 годы двадцатилетием точных наук в Таджикистане

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 31 января подисал Указ об объявлении 2020-2040 годов «Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования», сообщает пресс-служба президента РТ.

"В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан, в целях укрепления процесса изучения естественных, точных и математических наук, а также развития технического мышления подрастающего поколения и молодежи, постановляю:

1. Объявить 2020-2040 годы «Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования».

2. Министерству образования и науки Республики Таджикистан, Академии наук Республики Таджикистан и другим министерствам и ведомствам, в структурах которых имеются образовательные учреждения, в течение трех месяцев разработать план мероприятий и представить Правительству Республики Таджикистан", - говорится в указе.

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