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  2 февраля 2020
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Узбекистан приостановил авиасообщение с Китаем c 1 февраля
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан с 1 февраля приостановил авиасообщение с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщил РИА Новости представитель Минтранса.

- Узбекистан с 1 февраля временно приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Есть решение специальной правительственной комиссии,отметил представитель.

По информации Минтранса, 29 января по поручению президента страны Шавката Мирзияёва была создана комиссия для изучения ситуации в стране и за рубежом в связи распространением нового типа коронавируса.

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