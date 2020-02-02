Узбекистан приостановил авиасообщение с Китаем c 1 февраля

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CentralAsia (UZ) - Узбекистан с 1 февраля приостановил авиасообщение с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщил РИА Новости представитель Минтранса.

- Узбекистан с 1 февраля временно приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Есть решение специальной правительственной комиссии,отметил представитель.

По информации Минтранса, 29 января по поручению президента страны Шавката Мирзияёва была создана комиссия для изучения ситуации в стране и за рубежом в связи распространением нового типа коронавируса.