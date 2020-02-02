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  2 февраля 2020
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В Китае от нового коронавируса умерло более 300 человек

CentralAsia (CA) -  Китайские здравоохранительные власти анонсировали в воскресенье, что в провинции Хубэй, которая является центром эпидемии коронавируса, еще 45 человек умерли от него. Теперь общее количество людей, погибших от этого коронавируса в КНР, составляет 304, передает NHK.

Как сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР, было подтверждено, что число новых пациентов с коронавирусом достигло 2.590. Общее число подтвержденных случаев теперь составляет 14.380.

Сообщается, что 2.110 пациентов находятся в серьезном состоянии.

За пределами континентального Китая в 26 странах и территориях число пациентов, у которых подтвержден новый коронавирус, достигло 170.

Провинция Хубэй предпринимает усилия с целью справиться с вирусом, который быстро распространяется.

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