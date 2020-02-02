Узбекистан начнет эвакуацию своих граждан из Китая 4 февраля

CentralAsia (UZ) - Эвакуация граждан Узбекистана из Китая из-за вспышки коронавируса начнется 4 февраля чартерными авиарейсами из аэропорта Пекина, сообщает пресс-служба МИД РУз.

По данным ведомства, в настоящее время совместно с китайской стороной идет проработка вопроса организации чартерных рейсов для эвакуации граждан Узбекистана, находящихся на территории Китая, в том числе в Ухане, в служебных и образовательных целях.

"Планируется, что чартерные рейсы из Пекина в Ташкент состоятся 4 и 5 февраля. Граждан Узбекистана просим прибыть в Пекин 3 февраля. О датах других рейсов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным посольства республики в Пекине, на 1 февраля в Ухане находится 81 гражданин Узбекистана.