Дан старт строительству первого этапа линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан

CentralAsia (TM) - 1 февраля в Марыйском велаяте был дан старт строительству первого этапа линии электропередачи Туркменистан-Афганситан-Пакистан, передает Turkmenportal.

Напомним, в соответствии с Постановлением, подписанным главой государства 24 января, Министерство энергетики заключило Соглашение с компанией «TAPP-500 Power Transmission Line FZE», являющейся дочерним предприятием компании «Çalik Holding A.Ş.» (Турецкая Республика), о строительстве линии электропередачи напряжением 220 kW до туркмено-афганской границы по направлению Марыйская ГЭС – город Герат (ИРА).

В сегодняшнем торжестве приняли участие профильный вице-премьер Чарымырат Пурчеков, глава Çalik Holding Ахмед Чалык, представители министерства энергетики страны и зарубежные специалисты, руководители и сотрудники этрапских хякимликов, жители велаята.

Церемония закладки фундамента нового энергомоста состоялась в феврале 2018 года при участии глав государств и Правительств Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии. Одновременно был дан старт строительству проходящего по территории Афганистана участка газопровода ТАПИ и оптико-волоконной линии связи ТАП.

Помимо энергоснабжения всех инфраструктурных объектов данной магистрали, будущая ЛЭП даст возможность экспорта электроэнергии в Пакистан и другие страны Южной Азии транзитом через Афганистан.

Как подчёркивалось на церемонии, строительство ТАП придаст мощный импульс экономическому развитию региона, будет содействовать решению вопросов социального и гуманитарного характера.

Завершатся работы на данном участке прокладки линии электропередачи ТАП в августе 2021 года, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Туркменистан – традиционный поставщик электричества в соседний Афганистан. В целях наращивания поставок в Туркменистане были построены дополнительные станции и высоковольтные линии электропередачи.

К 2030 году прикаспийская страна планирует довести объём производимой электроэнергии до 35,5 миллиарда киловатт-часов.