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  2 февраля 2020
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В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

CentralAsia (KZ) -  В трех областях страны со 2-3 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

3 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.

г. Уральск: 3 февраля ожидается туман, гололед, ветер южный, юго-западный порывы 18 м/с.

03 февраля в Мангистауской области местами ожидается туман. Ночью местами гололед. Ветер юго-восточный, южный днем местами 15-20 м/с.

3 февраля в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед.

Во всех областях вероятность шторма 90-95%.

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