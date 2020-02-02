В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
CentralAsia (KZ) - В трех областях страны со 2-3 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
3 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.
г. Уральск: 3 февраля ожидается туман, гололед, ветер южный, юго-западный порывы 18 м/с.
03 февраля в Мангистауской области местами ожидается туман. Ночью местами гололед. Ветер юго-восточный, южный днем местами 15-20 м/с.
3 февраля в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед.
Во всех областях вероятность шторма 90-95%.