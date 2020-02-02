Президент UFC назвал примерную дату боя Хабиб - Конор

Хабиб Нурмагомедов

CentralAsia (CA) - Президент UFC Дана Уайт назвал примерную дату проведения повторного поединка между чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, передает Sport Akipress.

«Хабиб и Тони дерутся в Бруклине. Конор, скорее всего, проведет бой с победителем. Он сейчас говорит о том, что не хочет ждать, но я не знаю, что еще для него имеет смысл. Рамадан начнется сразу после боя Хабиба с Тони. Будем ждать его окончания. Так что мы говорим об осени. Сентябрь, октябрь, ноябрь», - сказал Дана Уайт.

В предыдущей встрече Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом.