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  2 февраля 2020
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Президент UFC назвал примерную дату боя Хабиб - Конор
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов

CentralAsia (CA) -  Президент UFC Дана Уайт назвал примерную дату проведения повторного поединка между чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, передает Sport Akipress.

«Хабиб и Тони дерутся в Бруклине. Конор, скорее всего, проведет бой с победителем. Он сейчас говорит о том, что не хочет ждать, но я не знаю, что еще для него имеет смысл. Рамадан начнется сразу после боя Хабиба с Тони. Будем ждать его окончания. Так что мы говорим об осени. Сентябрь, октябрь, ноябрь», - сказал Дана Уайт.

В предыдущей встрече Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом.

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