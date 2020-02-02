В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса, сообщило издание South China Morning Post. Больница, рассчитанная на 1 тыс. мест, была построена за 10 дней и начнет работать 3 февраля.

В новой больнице, построенной в городе Хошэньшань, больных будут лечить около 1,4 тыс. военных медиков, специально для этого прибывших в провинцию.





