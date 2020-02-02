Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019 nСоV, передает РИА Новости.

Изображения, опубликованные в журнале Radiology, были получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов.

На первом снимке видны помутнения, создающие "эффект матового стекла". На втором, сделанном три дня спустя, можно заметить, что пораженная область расширяется.