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  2 февраля 2020
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Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019 nСоV, передает РИА Новости.

Изображения, опубликованные в журнале Radiology, были получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов.

На первом снимке видны помутнения, создающие "эффект матового стекла". На втором, сделанном три дня спустя, можно заметить, что пораженная область расширяется.

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