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  3 февраля 2020
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Назарбаев встретился с государственным секретарем США

CentralAsia (KZ) -  Нурсултан Назарбаев встретился с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео, сообщает пресс-служба первого президента.

В ходе беседы Майк Помпео передал приветствие президента США Дональда Трампа в адрес первого президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил совместные усилия и предпринятые меры по укреплению стратегического партнерства двух государств.

На заре независимости нами было заключено соглашение с компанией «Шеврон». С этого момента американские инвестиции пришли в Казахстан. Сегодня у нас функционирует 410 совместных предприятий. Объем американских инвестиций превысил 45 млрд долларов США, - сказал Назарбаев.

В свою очередь Майк Помпео рассказал о своем визите в Казахстан и результатах состоявшихся переговоров.

- У меня состоялись переговоры с Президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Казахстана. Вы являетесь давним другом США. Между нашими странами сложилось взаимовыгодное партнерство. Позитивные изменения в Казахстане – это Ваша личная заслуга. Уровень развития Вашей страны впечатляет, - сказал Государственный секретарь США.

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