Токаев и Помпео провели переговоры в Акорде

CentralAsia (KZ) - Касым-Жомарт Токаев во дворце "Акорда" принял Государственного секретаря США Майкла Помпео, находящегося в Нур-Султане с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы гоударства.

Приветствуя американского дипломата, Президент Казахстана отметил плодотворное развитие двустороннего взаимодействия с момента установления дипломатических отношений.

- Между нашими странами весьма тесные отношения во многих сферах, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом и экономическое сотрудничество. Вместе с тем я считаю, что у нас имеется хороший потенциал, который может быть использован для дальнейшего расширения кооперации, – сказал Токаев.

Касым-Жомарт Токаев, напомнив о краткой встрече с Президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан.

Стороны также подчеркнули важность углубления двусторонних связей по всему спектру направлений, в том числе в сфере торговли, инвестиций, IT-технологий, продвижения демократических ценностей и противодействия международному терроризму.

Президент Республики сообщил об учреждении в Казахстане должности специального представителя по Афганистану.

Глава внешнеполитического ведомства США, выразив благодарность за теплый прием и гостеприимство, заявил, что наши страны традиционно являются надежными партнерами в сферах экономики, защиты международного мира и стабильности.

У нас прекрасные экономические отношения. Рассматривается возможность установления прямого воздушного сообщения между нашими странами. Помимо сотрудничества в энергетическом направлении, имеется большой потенциал для развития связей и в других областях. Президент Дональд Трамп попросил меня передать его личное приветствие, и я очень рад присутствовать здесь сегодня, – сказал Майкл Помпео.

Американский дипломат высоко оценил усилия Казахстана по возвращению граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке в рамках операции "Жусан". Он также отметил вклад РК восстановление мира в Афганистане, укрепление экономического и человеческого потенциала этой страны.

Майкл Помпео позитивно отозвался о политических реформах в Казахстане и пожелал успехов в их реализации.