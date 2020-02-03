В Андижане студента, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус

CentralAsia (UZ) - В городе Андижане студента, два дня назад приехавшего из Китая в Узбекистан, госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает centralasian.org.



Как сообщил один из врачей больницы, пациент обратился в приемный покой 1 февраля с жалобами на температуру и головную боль. Студента поместили в отдельную палату. Врач областной больницы говорит, что после обследования у пациента не был обнаружен коронавирус.

Студент из Джалакудукского района Андижанской области, два дня назад приехавший на родину из Китая, сообщил врачам областной инфекционной больницы, что в аэропорту Ташкента никто из сотрудников не проверял его на наличие коронавируса.

После этого парень был помещен в отдельную палату во втором отделении Андижанской областной больницы, а всем врачам было приказано надеть медицинские маски.

– Из палаты во втором отделении вывели всех пациентов и положили туда студента, приехавшего из Китая. Всем было приказано незамедлительно надеть маски. Приехали люди из Облздрава. Есть подозрения, что парень заражен коронавирусом, – сообщил один из врачей областной инфекционной больницы.

Один из помощников главного врача Андижанской областной инфекционной больницы подтвердил нашему журналисту информацию о том, что приехавший из Китая студент был госпитализирован с повышенной температурой, но вместе с тем добавил, что после обследования у госпитализированного парня новый коронавирус не был обнаружен.

– У него была только повышенная температура – 37,5°, больше ничего другого не было. У парня не было покраснение горла, не наблюдалось катаральных симптомов, ни кашля, ни покраснения глаз. У него нет никакого коронавируса. Но, несмотря на это, пациента поместили в отдельную палату, – сказал помощник главного врача областной инфекционной больницы.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV был обнаружен в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

На сегодняшний день жертвами коронавируса стали более 260 человек, число заразившихся превысило 12 тысяч человек.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, случаев заражения новым коронавирусом в стране не обнаружено.

Напомним, что с 1 февраля власти Узбекистана временно приостановили авиасообщение с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса.

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, в настоящее время на территории Китая, где наблюдается сложная эпидемическая ситуация в связи с распространением коронавируса, находятся 72 студента из Узбекистана, с которыми сотрудники посольства страны в Китае, службы Генерального консульства и администрация университета поддерживают постоянный диалог.

Ранее на этой неделе ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением гриппоподобного коронавируса.