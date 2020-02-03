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  3 февраля 2020
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Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье прибыл с визитом в Узбекистан. ИА «Дунё» при МИД республики сообщило, что в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова гостя встретил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

3 февраля запланирована его встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Основные мероприятия визита запланированы на 3 февраля.

В частности, делегацию Госдепа США, как ожидается, примет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Кроме того в МИД Узбекистана предусмотрено проведение двусторонних переговоров, во время которых стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне в мае 2018 года в Вашингтоне, обменяются мнениями по актуальным вопросам международного значения.

Госсекретарь США также примет участие в министерской встрече в формате «Центральная Азия и США» («C5 + 1)», которая пройдет 3 февраля в Ташкенте.

По данным МИД Узбекистана, во встрече примут участие министры иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана – Чингиз Айдарбеков, Таджикистана – Сироджидин Мухриддин, Туркменистана –Рашид Мередов, Узбекистана – Абдулазиз Камилов и Госсекретарь США Майкл Помпео.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств рассмотрят актуальные вопросы развития взаимодействия центральноазиатских стран и США.

2 февраля Госсекретарь США Майкл Помпео посетил с рабочей поездкой Казахстан. Политик встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, его предшественником Нурсултаном Назарбаевым и главой министерства иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.

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