Обвал грунта при строительстве Ташкентского метро произошёл из-за отклонения от проекта - официально

CentralAsia (UZ) - Стала известна причина инцидента на Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена. Как сообщила пресс-служба Министерства труда Узбекистана, трагический инцидент произошел из-за отклонения от проекта при строительстве.

«В ходе укрепления стен были допущены некоторые ошибки. Кроме того, сточные и дождевые воды попали в грунт. В результате земля стала мягкой», – говорится в сообщении.

Сообщается, что четырем семьям было выделено и передано по 261 млн сумов (27,5 тысяч долларов). Еще одна семья получила 281 млн сумов (29,5 долларов), а нетрудоспособные члены семьи погибших будут получать ежемесячную компенсацию.

Напомним, что 18 декабря 2019 года вследствие проливного дождя произошел частичный обвал грунта объемом около 250 м3 на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена. В результате обрушения грунта погибли шесть человек. Ранее сообщалось о том, что трое из шесть погибших были наемными мардикорами, приехавшими на заработки в Ташкент из Шахрисабзского района Кашкадарьинской области.

В конце прошлого года строительно-подрядные организации выплатили семьям жертв предварительную компенсацию в размере 100 млн сумов (10,5 тысяч долларов).