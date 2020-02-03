В ресторанах Ашхабада еду готовят на занесенном в Красную книгу саксауле - СМИ

CentralAsia (TM) - В некоторых кафе и ресторанах Ашхабада для приготовления еды в качестве дров используют саксаул, занесённый в Красную книгу, сообщает корреспондент Радио Азатлык.

«Среди этих ресторанов можно назвать такие, как «Парахат», «Элин Тагам», «Галкыныш» и «Десдерхан». В эти рестораны регулярно на грузовых машинах привозят и выгружают большое количество саксаула. На задних дворах этих ресторанов амбары заполнены саксаулом, который они используют при приготовлении шашлыка, самс и других блюд», - рассказал корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде.

Корреспондент ссылается на работников вышеперечисленных ресторанов и на нескольких водителей грузовиков, обеспечивающих эти рестораны саксаулом.

Отметим, что среди туркменистанцев бытует мнение об особом вкусе еды или чая, приготовленного на огне саксаула. Хотя научных обоснований этому не существует.

«Несмотря на то, что саксаул занесён в Красную книгу и его запрещено рубить, это не останавливает людей от использования этого растения в качестве дров. Причина, среди населения есть большой интерес к еде, приготовленной на огне саксаула. В ресторанах очень часто можно увидеть людей, заказывающих еду или чай, сваренные на огне саксаула», - отмечает корреспондент.

По его словам, многие из этих ресторанов имеют отношение к влиятельным представителям власти и управляются их родственниками, в связи с чем они не могут быть привлечены к ответственности со стороны правоохранительных органов.

«Недавно я остановил грузовик, с наполненным саксаулом кузовом. Водитель сказал, что мол «зря ты меня остановил, можешь отпустишь?» Я ему не поверил. Потом он куда-то позвонил. Не прошло и 5 минут, мне позвонил начальник. Он сразу же начал на меня кричать и говорить, мол «кого ты остановил? Немедленно извинись и отпусти. Если хочешь дальше работать, забудь про эту машину и вообще не смотри в её сторону», - рассказал нашему корреспонденту полицейский, говоривший на условиях анонимности.

Туркменистан, более 70 процентов территории которого занимает пустыня Каракумы, уже десятки лет в целях предотвращения опустынивания высаживает саксаулы и другие растения.

Также корреспонденты Азатлыка регулярно сообщают о том, как до сих пор некоторые школы, детские сады и домохозяйства в сельских местностях используют саксаул в качестве дров для отопления, несмотря на то, что в десятках метрах от этих сёл проходят трубопроводы природного газа.