Туркменистан отменил авиарейсы в Бангкок и Пекин до апреля

CentralAsia (TM) - Из-за вспышки коронавируса в Китае и его распространения по всему миру рейсы «Туркменских авиалиний» в Пекин и Бангкок отменены по крайней мере до апреля, сообщают источники turkmen.news в Ашхабаде.

Авиакомпания «Туркменистан» рассылает своим клиентам смс-сообщения об отмене этих рейсов. Некоторые пассажиры, которые должны были лететь в Пекин в конце февраля, поменяли билеты на март, но вскоре получили новое сообщение, что купившие на март билеты должны их сдать либо поменять на более поздний срок. Сейчас в главном агентстве воздушных сообщений продают билеты на апрель, но в кассах предупреждают, что гарантии вылета в апреле нет.

Между тем, Государственная служба санитарии и борьбы с распространением заболеваний при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана выпустила для населения соответствующие брошюры, которые, как сообщает источник turkmen.news в Ашхабаде, распространяются в поликлиниках и больницах, а также в некоторых государственных учреждениях. Брошюры можно посмотреть и скачать на канале turkmen.news в Телеграм.

Пассажир, вернувшийся из Китая в середине января, сообщил, что на борту был человек с повышенной температурой, его тут же по прибытии забрали в столичную инфекционную больницу. В карантине он пробудет от 14 дней до месяца. Пассажиров из Китая без признаков заболевания отправляют домой, но буквально на следующий день им звонят семейные врачи из поликлиник и просят, чтобы человек зашел к ним на проверку.

В аэропорту Ашхабада все работники ходят в масках, в самолетах стюардессы также раздают респираторы.

29 января в главном агентстве воздушных сообщений редакции turkmen.news рассказали, что рейсы в Пекин отменены до конца февраля. Последний рейс из Китая в Туркменистан был осуществлен 1 февраля. Лайнер «Туркменских авиалиний» вместо Ашхабада приземлился в Туркменабаде. 1 февраля источники turkmen.news сообщили, что весь Лебапский велаят объявлен карантинной зоной. В целях недопущения распространения коронавируса власти Туркменистана закрыли на неопределенный срок КПП «Фарап» на туркмено-узбекской границе. Контрольно-пропускной пункт «Шават» в Дашогузе закрыт по крайней мере до 14 февраля.