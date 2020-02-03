В Таджикистане из-под стражи освобождены около 30 лиц, задержанных по делу "Братьев-мусульман"

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CentralAsia (TJ) - Около 30 жителей Исфары и Истаравшана Согдийской области, которых ранее задержали по подозрению в членстве или связях с запрещенным движением «Братья-мусульмане», освобождены из-под ареста. Они находились под стражей от 10 до 20 дней.

Власти пока официально не комментируют арест и освобождение порядка трех десятков жителей Согда. Неизвестно, были ли они в составе 113 предполагаемых участников движения «Братья-мусульмане», о которых заявил на пресс-конференции Генпрокурор.

Один из вышедших на свободу из-под ареста житель Истаравшана, личность которого известна Радио Озоди, сообщил на условиях анонимности, что его и других молодых людей задержали и допросили в связи с дружескими связями с местным предпринимателем Абдусамадом Латиповым.

По имеющейся у Радио Озоди информации, 35-летний житель села Яси джамоата Гули Сурх города Истаравшан Абдусамад Латипов был задержан в начале января этого года сразу же по возвращению из Дубая. Он выпускник мусульманского духовного университета аль-Азхар в Египте. Три года назад был имам-хатибом местной мечети, но его сняли с этой должности, и с тех пор занимается бизнесом.

Власти обвиняют Латипова в членстве в движении «Братья-мусульмане», хотя его родные считают эти обвинения беспочвенными.

Освобожденный из-под ареста житель Истаравшана сообщил, что сотрудники органов безопасности задержали его в начале января.

«Мы с Абдусамадом были приятелями, часто общались по телефону. Мне сказали, что Абдусамад дал показания о том, что якобы я тоже состою в запрещенном движении и участвую в тайных встречах его членов. Я был под арестом в Истаравшане несколько дней. Потом меня перевезли в Худжанд, там следователи допрашивали меня четыре дня. Я сказал им, что даже не знаю, кто такие «Братья-мусульмане». Абдусамад был мулло и мы читали с ним намаз. Он нам ничего не пропагандировал. Потом меня отпустили», - рассказал собеседник.

По его словам, большинство задержанных и позднее освобожденных были так или иначе связаны с Абдусамадом Латиповым. Сам предприниматель до сих пор находится под стражей.

Один из жителей Исфары, который был освобожден спустя 12 дней ареста сообщил, что его задержали за приятельские отношения с Фирдавсом Рахимзода, начальником отдела госимущества в Исфаре.

Фирдавс Рахимзода был задержан в начале января этого года и, по словам собеседника, вслед за ним были арестованы свыше 10 человек.

«У нас постоянно спрашивали про движение «Братья-мусульмане». Сначала говорили, что Фирдавс якобы давал нам деньги за членство в движении. Мы ответили, что впервые слышим о таком движении. Фирдавс работал в государственном учреждении, и мы познакомились там, и иногда созванивались по делам», - рассказал анонимный собеседник.

Задержания подозреваемых в членстве в организации «Братья-мусульмане» начались с наступлением нового года. Ранее несколько источников в правоохранительных органах Таджикистана сообщили, что ими была раскрыта «сеть членов запрещенной организации, действовавшей в Таджикистане».

Юсуф Рахмон, Генеральный прокурор Таджикистана 28 января на пресс-конференции в Душанбе официально подтвердил задержание «братьев-мусульман». «Органами правопорядка задержаны 113 предполагаемых членов организации, среди них – 20 преподавателей и сотрудников высших учебных заведений и один сотрудник органа исполнительной власти города Исфары. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела, расследование продолжается», - сообщил он.

Аресты десятков людей по подозрению в членстве в запрещенной религиозной организации, отсутствие возможности видеться с родными, непредоставление независимых защитников вызвало тревогу среди некоторых активистов за права человека в Таджикистане.

Организация «Братья мусульмане» в 2006 году была внесена в списки запрещенных по решению Верховного суда Таджикистана. В 2016-м СМИ стало известно об арестах нескольких богословов в Согдийской области Таджикистана, которые впоследствии были приговорены к различным тюремным срокам.

«Братья-мусульмане» — международная религиозно-политическая организация, созданная в 1928 году в Египте. Во многих странах признана террористической и находится под запретом.