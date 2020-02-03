Монголия и Катар провели политические консультации

CentralAsia (MNG) - Монголия и Катар подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) для установления политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Монголии и Катара состоялся в воскресенье, 2 января, в Дохе.

Катарскую сторону возглавлял Его Превосходительство Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Ахмед бин Хасан аль-Хаммади, а монгольскую сторону возглавлял государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Даваасурэн Дамдинсурэн.

В ходе раунда политических консультаций стороны рассмотрели двусторонние отношения, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, Монголия и Катар в 2007 году подписали соглашение по военному сотрудничеству, согласно которому стороны налаживают взаимодействие в обучении и подготовке военнослужащих. В соответствии с соглашением, в 2008 и 2009 годах были организованы совместные учения. В 2013 году стороны сделали эти учения ежегодными.

Два года назад министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд встретился со своим катарским коллегой Халидом бин Мохаммедом аль-Аттия и обсудил вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.