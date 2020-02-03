Зеленский отказался от предложенной Ираном компенсации за сбитый «Боинг», заявив, что этого мало

CentralAsia (CA) - Иран предложил компенсации по 80 тысяч долларов семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телепрограмме «ТСН. Неделя».

- Они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее нет работы, и ребенку надо поступать в институт — 80 тысяч долларов это совсем мало, — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина будет подавать иск в международный суд.





Подробности читайте на УНИАН: Зеленский добавил, что Украина будет подавать иск в международный суд. «В любом случае будет международный суд, в любом случае будет компенсация, часть компенсации. От нашего государства мы, что могли сразу дать каждой семье, выдали - по 200 тысяч гривен. Вторая часть компенсации - от компании «Международные авиалинии Украины» через страховые компании. Там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями», - сказал президент.Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/insurance/10856345-poluchili-otkaz-zelenskiy-zayavil-chto-iran-hotel-vyplatit-semyam-pogibshih-v-aviakatastrofe-mau-po-80-tysyach.html

На борту самолета «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение под Тегераном, находилось 167 пассажиров. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (девять из них - члены экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Позже стало известно, что самолет был сбит иранской системой ПВО в Тегеране сразу после взлета.

Украинские власти заплатили семьям погибших при авиакатастрофе по 200 тысяч гривен (8300 долларов). Также им должны заплатить компенсации «Международные авиалинии Украины».