В Монголии даже у пастуха оказался биткоин, - Чарльз Хоскинсон

CentralAsia (MNG) - На мероприятии «Инвестиционное совещание по развивающимся технологиям 2020», проходившем одновременно с совещанием Всемирного экономического форума в Давосе, Чарльз Хоскинсон, соучредитель Фонда Кардано, а также соучредитель и генеральный директор IOHK, выступил с темой «Эволюция финансовых рынков», в ходе которого он рассказал историю о том, что произошло во время его недавней поездки в Монголию.

Одним из интересных рассказов Хоскинсона была его история о скотоводе, владеющем биткоинами, с которым он разговорился во время недавней поездки в Монголию:

- Видите ли, весь мир меняется. Мы собираемся фрагментировано, разрозненно и вместо того, чтобы говорить об американских рынках или на европейских рынках или рынках Азии, мы просто говорим об одной глобальной системе, и это руководствуясь протоколами, интеллектуальными протоколами.

Недавно я был в Монголии. Я люблю Монголию. Это одна из моих любимых стран. Вы видите в моем Твиттере, что у меня на плече милый маленький орел. И я был на окраине, когда мы увидели стадо верблюдов. У меня был свой. Подошел я к пастуху с которым мы разговорились об этих животных.

Он спросил меня, чем я зарабатываю на жизнь, и я сказал: «Я - криптовалютчик».

Пастух задал уточняющий вопрос: «Криптовалюты - вы имеете в виду: Биткоин?»

Я отвечаю ему: «Да».

А он говорит: «У меня тоже есть немного биткоинов».

Доклад Хоскинсона состоялся на второй день мероприятия, которое было организовано PALMINA INVEST, глобальной инвестиционной консалтинговой компанией, и Quantum Leap Strategy AG (QL Strategy), швейцарской консультационной фирмой по финансовым и управленческим вопросам.