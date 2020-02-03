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  3 февраля 2020
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В Восточном Казахстане детей завалило снегом, один найден мертвым

CentralAsia (KZ) -  2 февраля в Восточном Казахстане четверо детей играли на берегу реки Шемонаиха, где из-за скопления большой снежной массы образовался снежный козырек, передает Polisia.kz.

Во время игры двоих детей завалило снегом. Ребенка 2004 года рождения завалило снегом частично и дети сами его вытащили, а затем побежали за помощью.

На место прибыли спасатели. В поисках мальчика 2006 года рождения участвовал также кинологический расчет оперативно-спасательного отряда, полицейские и местные жители.

Проводилась расчистка снежной массы, под которой он находился.

По словам начальника отдела по чрезвычайным ситуациям района Даирова Курмаша, снег очень плотный и есть угроза срыва другой части козырька.

В ходе поисковых работ собака обозначила место нахождения, но к сожалению было уже поздно, мальчик был найден под 4-метровой толщей снега.

В связи с выпадением большого количества снега, сход снежной массы возможен даже на небольшой возвышенности.

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