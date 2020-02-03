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  3 февраля 2020
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В Узбекистане выложили видео, как мужчина разносит быкам мозги из ружья (Осторожно! видео 18+)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный мужчина средь бела дня на улице разносит быкам мозги из ружья.

Как отмечают пользователи, по говору, действие происходит где-то в Ферганской области.

"Ничего себе, метод забоя нашли себе! Жесть!!!", - комментируют люди.

"Вот вам первые результаты разрешения на хранения частыми лицами оружия! Совсем недавно парламент Узбекистане одобрил такой закон! А как на счет прав защиты животных и людей вокруг ? Убийца свободно ходит по махалле с винтовкой и палит в животных и ни одна сволочь не остановила этого убийцу!", - отвечают другие.

На момент публикации материала комментариев от правоохранительных органов республики по поводу распространившегося видео пока не было.

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