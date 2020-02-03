Турецкий самолет с пассажирами, эвакуированными из Ухани, дозаправился в Монголии

CentralAsia (MNG) - Турецкий грузовой самолет, вылетевший из Китая в Турцию, чтобы доставить граждан из Ухани, остановился в Монголии для дозаправки.

Турецкий грузовой самолет, направлявшийся в Турцию для эвакуации турецких граждан из китайского города Ухань, эпицентра смертельной вспышки коронавируса, вылетел из столицы Монголии в субботу, 1 февраля, после примерно двухчасовой дозааправки топливом.

Грузовой самолет турецких вооруженных сил типа A400M вылетел из Ухани в субботу с 42 пассажирами на борту. Наряду с 32 гражданами Турции, самолет доставил из Ухани шестерых граждан Азербайджана, трех граждан Грузии и одного гражданина Албании.

Состояние здоровья пассажиров хорошее, а уровень кислорода в нем, а также температура тела нормальные, сообщил журналист агентства Anadolu.

С 11 военнослужащими, шестью работниками здравоохранения, двумя представителями прессы и одним представителем Министерства иностранных дел самолет приземлился в Улан-Баторе, столице Монголии, в 3 часа дня по местному времени, чтобы пополнить свой запас топлива.

Во время заправки пассажиры проходили медицинские осмотры.

Никаких медицинских проблем у 42 пассажиров, эвакуированных из Уханя, не обнаружено.

Самолет ВВС Турции, эвакуировавший граждан Азербайджана и Турции из Китая, приземлился в турецком аэропорту Этимесгут.

Эвакуация проводилась в рамках операции, запланированной Министерством здравоохранения Турции. Эвакуированные граждане будут помещены на карантин в Турции на 14 дней.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Гонконге, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, России и Финляндии.