Генпрокуратура Таджикистана прокомментировала арест журналиста Далера Шарифова

CentralAsia (TJ) - Генеральная прокуратура Таджикистана прокомментировала арест журналиста Далера Шарифова, задержанного на прошлой неделе, передает Avesta.



Пресс-центр Генпрокуратуры сообщает, что Далер Шарифов «в период 2013-2019 годов опубликовал более 200 статей и заметок экстремистского содержания, направленных на разжигание религиозной нетерпимости, на пропаганду превосходства части граждан по отношению к другим с точки зрения религиозной направленности».

Отмечается, что в июне 2019 года Д.Шарифов незаконно опубликовал трактат тиражом 100 экземпляров в подпольной типографии. «Согласно заключению религиозной экспертизы, трактат разработан в контексте движения «Ихвон-ул-муслимин» («Братья-мусульмане»), которое во многих странах мира признано террористическим, и направлен на склонение молодёжи к идеологии джихада, а также призывает их совершать террористические и экстремистские акты», – говорится в комментарии.

«В связи с этим, с учетом наличия состава преступления в действиях Шарифова Д.А. – разжигания религиозной нетерпимости и ненависти, 28 января 2020 года по признакам части 1 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Таджикистан в его отношении возбуждено уголовное дело, по решению суда района И. Сомони города Душанбе от 30 января 2020 года он был заключен под стражу. Следствие продолжается», – отмечается в заявлении генпрокуратуры.

При этом родные журналиста не согласны с предъявленными обвинениями. По словам Абдуманнона Шарифова, отца журналиста, Далер никогда не был сторонником каких-либо запрещенных групп и организаций.

В общественной организации «Независимый центр по защите прав человека» сообщили, что защищать права журналиста будет адвокат Абдурахим Шарифов.

Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) призвала власти соблюдать букву закона при рассмотрении дела журналиста Далера Шарифова.

Напомним, 28 января Далер Шарифов был вызван на допрос в отделение ГКНБ в столичном районе Шохмансур, а затем, спустя два дня суд района Исмоили Сомони вынес решение о задержанииД.Шарифова на два месяца.

В прошлом Далер Шарифов был ведущим ток-шоу «Муошират» и передачи «Катрае аз бахр» (Капля в море) на гостелеканале «Сафина.

В 2012 году он инициировал создание организации по борьбе с местничеством под названием «Кадам ба кадам» («Шаг за шагом»), однако власти отказали организации в регистрации.

Последнее время Далер Шарифов занимался продажей книг.