Премьер-министр Казахстана подписал постановление правительства по вопросам ввоза и эксплуатации авто из стран ЕАЭС

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление о вопросах ввоза в страну и эксплуатации гражданами РК транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС, сообщает пресс-служба правительства.

Текст постановления:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 28 «Об утверждении Правил реализации расширенных обязательств производителей (импортеров)» (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 3-4, ст. 18) следующие дополнения:

в Правилах реализации расширенных обязательств производителей (импортеров), утвержденных указанным постановлением:

пункт 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В отношении автотранспортных средств, ввезенных гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, плата вносится до 1 марта 2021 года.»;

пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:

«Документ, подтверждающий исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации автотранспортных средств, ввезенных гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, представляется в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения до 1 марта 2021 года.».

2. Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 марта 2020 года в установленном законодательством порядке принять меры по:

1) регистрации автотранспортных средств, ввезенных до 1 февраля 2020 года гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан, соответствующих требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности колесных транспортных средств» (Решение Комиссии таможенного союза

от 9 декабря 2011 года № 877);

2) установлению срока действия свидетельства о регистрации указанной категории автотранспортных средств до 1 марта 2021 года;

3) направлению в Министерство финансов Республики Казахстан информации по регистрации автотранспортных средств, ввезенных до 1 февраля 2020 года гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан.

3. Министерствам финансов, внутренних дел, юстиции, экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 марта 2021 года.