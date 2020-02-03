Монголия ожидает 10-процентный рост инвестиций в 2020 году

CentralAsia (MNG) - 31 января генеральный директор Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Монголии Б.Баярдаваа представил экономические и финансовые прогнозы на 2020 год.

Он отметил, что экономический рост в Монголии остается высоким в течение последних трех лет. Например, экономический рост составлял шесть процентов за три квартала 2017–2019 годов, за исключением нескольких колебаний.

Это можно объяснить объемом инвестиций и увеличением расходов на потребление домашних хозяйств.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Монголию значительно увеличились с 2017 года. Рост инвестиций оставался стабильным на 20-30 процентов. Банк ожидал, что рост инвестиций достигнет 20 процентов в 2019 году, но упадет до 10 процентов в 2020 году.

Г-н Б. Баярдаваа также отметил, что бюджетная заработная плата вырастет в 2020 году; это окажет положительное влияние на экономический рост. Ожидается, что заработная плата государственных служащих в 2020 году увеличится на 14 процентов.