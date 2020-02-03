Узбекистан начнет эвакуацию своих граждан из Китая 4 февраля

CentralAsia (UZ) - В связи с многочисленными обращениями граждан Узбекистана относительно временной приостановки с 1 февраля 2020 года авиасообщения между Узбекистаном и Китаем Министерство иностранных дел сообщает, что в настоящее время совместно с китайской стороной идет проработка вопроса организации чартерных рейсов.

Их цель – эвакуация граждан Узбекистана, находящихся на территории КНР (в том числе в Ухани) в служебных и образовательных целях.

По данным посольства Узбекистана в Пекине, на 1 февраля в Ухани находится 81 узбекистанцев. С ними установлены телефонные контакты, а также поддерживается связь через социальную сеть .

Планируется, что чартерные рейсы из Пекина в Ташкент состоятся 4 и 5 февраля.

Посольство сообщает о функционировании оперативного Штаба по оказанию всестороннего содействия соотечественникам, находящимся на территории Китая и оказавшимся в трудной ситуации, а также мониторингу ситуации с новой формой коронавируса (2019-nCoV).