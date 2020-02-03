Международный инвестиционный форум пройдёт в начале марта в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - 5-6 марта 2020 года состоится первый Ташкентский международный инвестиционный форум, сообщило посольство Узбекистана в Кыргызстане.

Форум станет эксклюзивным мероприятием, которое призвано собрать на одной площадке более 1500 руководителей зарубежных и национальных компаний, инвесторов, экспортеров и международных СМИ.

Мероприятие проводится по инициативе президента Шавката Мирзиёева.

В программу Форума, получившего название «Реализация новой программы роста», заложены панельные сессии по нескольким направлениям: Открытость для бизнеса; Углубление региональных связей; Использование технологических инноваций; Вовлеченность инвесторов; Диалог с властью.

В мероприятии примут участие соответствующие министерства и ведомства, торговые палаты и ассоциации стран мира, крупные местные и зарубежные инвестиционные компании. Стоимость участия в инвестфоруме составляет $850.

Организатором Форума выступает Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.



