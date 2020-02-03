Лебапский велаят Туркменистана объявлен карантинной зоной из-за вспышки коронавируса в Китае

CentralAsia (TM) - Из-за вспышки коронавируса в Китае, который стал распространяться по всему миру, Лебапский велаят Туркменистана объявлен карантинной зоной. Об этом 31 января сообщили как минимум в двух учреждениях Туркменабада – в одной из воинских частей города, а также в областной больнице, передают источники turkmen.news.

В госучреждениях проводятся срочные собрания с коллективами. В поликлиниках и больницах, школах, банках и на предприятиях людей призывают носить медицинские маски и регулярно мазать нос оксолиновой мазью. Маски советуют покупать только в аптеках, а не на базарах. Их стоимость от 0,50 до 1 маната (0,29 долларов США). В школах детям наказывают чаще мыть руки, меньше трогать лестничные перила и дверные ручки, по возможности в поликлинике сделать прививку от гриппа. Ее стоимость 42 маната (12 долларов США). При повышенной температуре и боли в горле учителя велят детям сразу обращаться к семейному врачу.

По последним данным, от вирусной инфекции нового типа уже скончались более 300 человек. Число новых пациентов с коронавирусом достигло 2.590. Общее число подтвержденных случаев теперь составляет 14.380.

Сообщается, что 2.110 пациентов находятся в серьезном состоянии.

За пределами континентального Китая в 26 странах и территориях число пациентов, у которых подтвержден новый коронавирус, достигло 170.