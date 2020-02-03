Банк Монголии приостанавливает финансирование ипотечных кредитов

CentralAsia (MNG) - Во время пресс-конференции на прошлой неделе представители Банка Монголии сообщили, что с 1 января 2020 года приостановлено финансирование ипотечного кредитования.

Решение было принято после заключения соглашения с Международным валютным фондом, который заключает договор о предоставлении расширенного фонда с Монголией.

Общие руководящие принципы денежно-кредитной политики на 2020 год предусматривают, что Национальная программа по ипотечному кредитованию будет утверждена Банком Монголии, Правительством и Комиссией по финансовому регулированию в целях обеспечения стабильной реализации программы ипотечного кредитования, и представители центрального банка заявили, что стороны продолжит работать над снижением стоимости ипотечного кредита и улучшением его доступности.

В декабре 2019 года 1365 новых заемщиков получили ипотечные кредиты на сумму 112 млрд.тугриков. Из них 56,3 процента были получены из программы ипотечного кредитования, а 43,7 процента были взяты из собственных средств коммерческих банков. Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным ипотечным кредитам снизилась на 1,1 процента.