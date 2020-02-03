Дети из Монголии стали чемпионами мира по черлидингу (фото)

CentralAsia (MNG) - Команда «Шинэ уе»-(«Новое поколение») средней школы №93 района Баянгол, столицы Монголии стала чемпионом мира по черлидингу мира среди школьников на чемпионате «World school & Performance cheer championship», который состоялся в городе Орланда, США.

Маленькие спортсмены выиграли чемпионат мира:

1-е место в категории юниоров,

2-е место во всех возрастных группах.

Команду «Новое поколение» тренировали наставники Ю. Сарантуяа и М. Наранзул.

В группу вошли одаренные дети, ставшие победителями шоу «Perfect Dance» телеканала UBS.

Черлидинг (англ. cheerleading, от cheer — одобрительное, призывное восклицание и lead — вести, управлять) — вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика и акробатика).