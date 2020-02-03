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  3 февраля 2020
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Глава МИД Узбекистана встретился с министром иностранных дел Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 3 февраля встретился с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым, прибывшим в Ташкент для участия в министерской встрече руководителей внешнеполитических ведомств Центральноазиатских стран и США в формате «С5+1».

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-кыргызской повестки дня, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны отметили активизацию сотрудничества практически на всех направлениях. В частности, взаимный товарооборот в 2017-2019 годах вырос в 3,2 раза и превысил в прошлом году $800 млн.

На встрече подчеркивались успешные итоги состоявшейся 29 ноября 2019 года в Ташкенте Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

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